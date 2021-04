Abigail Arredondo apuesta por mayor seguridad y movilidad

Más seguridad y mejoramiento en la movilidad son algunos de los principales ejes del plan de trabajo de la candidata a la gubernatura de Querétaro por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Abigail Arredondo Ramos para San Juan del Río, dio a conocer al visitar la localidad en compañía del ex mandatario estatal, José Calzada Rovirosa y su esposa Sandra Albarrán de Calzada.

La abanderada del tricolor recorrió los mercados y tianguis municipales de la localidad, iniciando por el Reforma, para escuchar las necesidades sociales y diseñar propuestas apegadas a lo que adolece la población, en el caso del municipio sanjuanense, aseguró una mayor seguridad y mejor movilidad, mediante la ampliación de rutas y unidades del transporte público que permitan brindar un adecuado servicio entre la población.

Local Falta de transporte margina: Abigail

“Todos los días avanzamos, el termómetro está en la calle, la gente no está conforme y no se conforma con lo que hoy estamos viviendo, mucha inseguridad, una crisis espantosa, la gente recuerda como el PRI dejó a Querétaro en los primeros lugares en materia de seguridad y creo que eso es lo que más le importa a la gente, aquí en San Juan del Río no es posible que hayan permitido la llegada del crimen organizado, y que hoy el huiachicol haya hecho que nuestro tejido social este debilitado”.

Por lo anterior, aseguró que en ello versas algunas de sus propuestas políticas y en caso de que la población sanjuanense avale sus proyectos de gobernanza el próximo 6 de junio, buscará concretar lo antes posible una mejor seguridad y también movilidad en la localidad.