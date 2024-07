Abogados están de manteles largos

Antonio Avendaño Granados es uno de los profesionales de la abogacía del municipio de San Juan del Río, especializado en materia Penal, afirmó que desde hace 23 años decidió dedicarse a esta profesión por su apasionada manera de ejercer la defensa entre la sociedad.

En el marco del Día del Abogado este 12 de julio, compartió que por varias décadas se ha dedicado a dicha profesión, pues se ha considerado atraído en esta materia al considerar que es una de las que permite conocer el lado más crudo que tienen los seres humanos.

“A mí me tocó la transición de la Reforma de 2008, anteriormente todavía la Constitución preveía lo que es la figura de la persona de confianza, que quiere decir, que cualquier persona podía asistir y haciéndola a veces hasta de defensor, sin embargo, en esa progresividad constitucional es como se fue llevando a cabo esta Reforma y nace la defensa adecuada, y bueno, yo la materia penal me llamó la atención, quizás por lo crudo que es la materia, la materia penal, el Derecho penal es donde se conoce lo más negro del ser humano, entonces me llamó mucho la atención esa parte”

Aunque son varios logros los que ha alcanzado en su trayectoria, compartió que uno de ellos y muy significante dentro de su carrera profesional, ha sido haber llevado hasta la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), un caso por violaciones a los derechos humanos, este similar y en el mismo tiempo que ocurrió el de la francesa Florence Cassez.

“He tenido varios asuntos, en específico dos asuntos, uno de ellos que me llegó de Morelia que tildamos de inconstitucional el 110 del Código Penal para el estado de Morelia, ese asunto fue muy bonito porque estudiamos la teoría del delito, ese asunto llegó a la Primera Sala de Suprema Corte de la Justicia de la Nación, no cualquier abogado logra llegar hasta ese nivel, cualquier abogado aspira a litigar en la Suprema Corte, desgraciadamente como los Ministros solo votan tres a dos, votaron en contra porque no estuvieron tres de acuerdo con mi proyecto de Amparo, sólo la Ministra en ese entonces, Olga Sánchez Cordero y Lelo de Larrea, este fue a la par con lo que también estaba en ese entonces, la francesa Florence Cassez, nada más que como mi cliente era mexicano no salió pero solo la francesa”.

Aunque en esta profesión es un aprendizaje diario, el abogado Avendaño Granados, dijo que otra de las etapas con un gran reto fue el de la pandemia por Covid-19, periodo en el cual no solo él sino muchos de los profesionales del Derecho tuvieron que adaptarse a nuevos mecanismos, entre ellos la tecnología, de ahí que la virtualidad y lo presencial se ha vuelto parte de cotidianidad.

“Hasta la fecha nos seguimos capacitando constantemente porque es de suma importancia estar capacitado, este sistema requiere mucha exigencia, mucha capacitación y entonces y eso nos obliga, quien no está capacitado, el mismo sistema lo está expulsando”.

Por lo anterior, consideró que para permanecer en esta profesión, es necesario estar actualizados, capacitados y sobre todo, dar lo mejor de lo aprendido ya que “el éxito en esta labor, es la pasión con la cual se hacen las cosas, el trabajo, eso es imprescindible, yo puedo ser el mejor vendedor de algún producto y a nadie le van a quedar mejor que a mí, hasta incluso en la manera de atender al cliente, pero es el amor por el cual uno ejerce su oficio o su profesión”.

De esta manera es como compartió que desde hace 23 años ejerce la profesión de la abogacía en San Juan del Río y el estado de Querétaro, tratando de evitar atender asuntos relacionados con la delincuencia organizada por el tema de inseguridad.