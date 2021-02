Acatan disposiciones para frenar Covid-19

Pese a que todavía en el mes de diciembre habitantes de San Sebastián de las Barrancas sur desatendían las medidas preventivas para evitar contagios de Covid-19, actualmente se ha creado conciencia, modificando e escenario en la comunidad, aseguró Francisco Javier Camacho Mendieta subdelegado de la comunidad.

Aseveró que pese a la información constante y a la participación activa de ciudadanos y autoridades, todavía en el mes de enero se incumplía con las medidas sanitarias, sobre todo en el periodo de fiestas patronales, no obstante fue cuando surgieron casos de personas contagiadas, lo que hizo reaccionar a los habitantes.

“Veíamos fiesta con mucha gente y hasta con banda de viento, en las fiestas patronales, lo mismo, se les dijo que no habría festejos y no les importaba, pero ya hoy vemos que no hacen fiestas y que la gente si usa su cubreboca, y se pone gel en las manos, ya se entendió que tarea de todos el cuidarnos”, señaló.

Manifestó que a la fecha se tiene un registro de al menos cuatro contagios, hecho que hizo reflexionar a los habitantes, permitiendo que se hiciera un cambio de visión en torno a la pandemia por Covid-19, pues aseguró que hasta hace unos meses, prevalecían las personas incrédulas a esta enfermedad, panorama que hacía más difícil el que pudieran cumplir con las disposiciones sanitarias.

Cabe señalar que Francisco Camacho reconoció que aún existen personas que se niegan a participar, no obstante, aseveró que el hecho de ver a la mayoría de la población, cuidándose, permite ver un panorama alentador en la comunidad, mismo que deberá permear en aquellos que a la fecha no se suman a la prevención.