Aceptan 3 municipios no cobrar licencias

Al menos tres municipios del estado han aceptado no incluir en sus leyes de ingresos el cobro de licencias de funcionamiento, esto luego de la propuesta planteada por la legisladora del Partido del Trabajo (PT) Claudia Díaz Gayou.

La legisladora refirió que ha tenido varias reuniones con alcaldes de Querétaro para que se sumen a la propuesta de regular y evitar cobros ilegales en los municipios, debido al convenio federal existente; sin embargo, se reservó qué municipios adoptarán dichas medidas.

Aclaró que no se presentó una iniciativa al respecto ni un exhorto, si no que se trató de una invitación a los municipios y aprovechó para conminar a sus compañeros a no aprobar el cobro de este concepto en las leyes de ingresos que envíen los municipios.

“Hemos tenido varias pláticas con algunos presidentes municipales y ya tenemos voluntades de algunos de ellos para que ya no hagan ese cobro, porque al final ellos ya reciben ese dinero de la federación, va muy bien”, indicó.

Díaz Gayou agregó que esto no implicará que la ciudadanía deje de hacer el trámite de refrendo de la licencia, aunque resaltó que eliminar el cobro de la licencia de funcionamiento permitirá que crezca el número de comercios formales.

“Eso lo vamos a saber cuando aprobemos las leyes de ingresos, ya tenemos tres que no van a poner estos cobros”, dijo.

Asimismo, cuestionada sobre la presentación de la iniciativa de austeridad anunciada en días pasados, señaló que ya fue presentada y turnada a comisión por la Secretaría de Servicios Parlamentarios; sin embargo, dijo desconocer en qué comisión se abordará el tema.

Al respecto, Andrea Tovar Saavedra, diputada presidenta de la mesa directiva, indicó que tanto esa iniciativa como la presentada por Mauricio Cárdenas ya fueron ingresadas y turnadas por servicios parlamentarios, aunque refirió que es dicha secretaría la encargada de turnar las iniciativas, decretos, exhortos, entre otros.