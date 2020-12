Aclaran dudas de comercio sobre fase B de la estrategia “Somos Más”

Jesús Mejía Cruz, regidor presidente de la Comisión de Comercio y Turismo, dijo que existen dudas de comerciantes sobre las medidas de seguridad sanitaria contra Covid-19 que se aplican desde el pasado sábado, la principal inquietud surge respecto a ley seca y actividad comercial de los domingos.

Es preciso recordar que el acuerdo emitido por la Secretaría de Salud, el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y el Comité Estatal de Seguridad contempla el Escenario A, Escenario B y Escenario C, en cada uno se aplicarán medidas de seguridad sanitaria según el grado de riesgo de la pandemia de Covid-19 en el estado, en estos momentos se emplean las correspondientes al Escenario B.

El regidor explicó que la mayoría de las dudas han emanado de restauranteros y establecimientos que venden bebidas alcohólicas; en el primer caso, dijo que quienes comercializan alimentos no necesitan detener por completo su actividad comercial los domingos, aclaró que si bien durante ese día no pueden abrir al público, el acuerdo permite la venta a domicilio o para llevar.

En el caso de la venta de bebidas embriagantes, precisó que hay misceláneas o establecimientos con venta de abarrotes, los cuales tampoco tienen que cerrar los domingos, ya que pueden operar, pero únicamente con venta de insumos y no de alcohol.

“Gente que tiene misceláneas o negocios que tienen venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado para llevar, me han estado preguntando si ellos tienen que cerrar y lo único que se les ha estado expresando es que no tienen que cerrar su venta, pero que tienen que ser de insumos, de alimento, de víveres o abarrotes, lo único que deben, es tener cuidado en no vender una sola bebida alcohólica los día domingo”.