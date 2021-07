Activan alerta por medicamento falso

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro (Seseq), alertó de la falsificación de medicamento, cuya alerta fue activada por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por lo que llamó a la población estar atenta del medicamento Remdesivir.

A través de un comunicado, la dependencia estatal dio a conocer que esta notificación de alerta, inició por parte de Gilead Sciences, propietaria del registro sanitario y fabricante del medicamento Remdesivir, toda vez que se identificó el producto falsificado en un hospital privado en Tampico, Tamaulipas, el cual fue comprado por internet de forma irregular y presentaba un número de lote fraudulento, condición que representa un riesgo a la salud.

Se indicó que después de una evaluación visual del producto, las características tampoco corresponden al original, por lo que se aconsejó al personal médico no administrar la sustancia.

El reporte indica que los productos con número de lote EN2005A2-B y EN2009D7-Q no corresponden con el medicamento Remdesivir, por lo cual se consideran falsificados, pues la Cofepris, autorizó el pasado12 de marzo de 2021, para el uso de emergencia, el medicamento Remdesivir, acotando la indicación terapéutica para evitar la incorrecta utilización del medicamento e incluyendo especificaciones para su prescripción médica, como el uso exclusivo hospitalario y de alta especialidad en casos tempranos de Covid-19.

Por lo anterior, la Cofepris, recomendó no comprar productos ofertados como Remdesivir, ya que no cuentan con los permisos de comercialización correspondientes y su venta irregular constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia, en caso de identificar los lotes falsificados EN2005A2-B y EN2009D7-Q, así como cualquier venta de productos imitando Remdesivir, no adquirirlos y realizar una denuncia sanitaria, para lo cual pone a disposición la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias.

En dado caso de haber aplicado el producto mencionado, pueden realizar el reporte de reacciones adversas o malestares relacionados en la página gob.mx/Cofepris o a través del correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.