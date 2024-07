Actividad sanjuanense sin contratiempo por error de Microsoft

Las actividades de los diferentes sectores del municipio de San Juan del Río se desarrollaron sin contratiempo este viernes tras el fallo informático de Microsoft, mismo que ocasionó algunos estragos a nivel mundial, como fue en las aerolíneas y bancos.

Durante un recorrido realizado por El Sol de San Juan del Río, se pudo identificar que la actividad bancaria en el centro de la ciudad transcurrió de manera habitual, así como otros sectores como fue el caso de los espacios de salud.

Una de las usuarias bancarias que se identificó como Úrsula Gómez, comentó que sin contratiempo llevó a cabo sus distintos trámites en uno de los bancos ubicado en el centro de la ciudad, pues como encargada del área de recursos humanos de una de las empresas en la localidad, comentó que diario acude a realizar depósitos y retiro y este viernes no fue la excepción.

“No tuve problemas normalmente vengo a las dos de la tarde, cuando salgo a comer y no h tenido ningún problema al respecto, el sistema hasta ahorita que yo estuve, no tuvo problemas tanto en la practicaja como en ventanilla, no creo que haya habido problemas por este error que se dio a nivel internacional”, dijo.

De esta manera es como el error informático no generó afectaciones entre los sanjuanenses, pues de manera habitual los inmuebles bancarios se vieron con afluencia de personas como todos los días.

En el caso del Hospital General de San Juan del Río (HGSJR), igualmente se logró observar la actividad hospitalaria sin contratiempo, toda vez que los usuarios de este lugar acudieron a sus citas médicas normales y su atención fue de la misma manera habitual.

Por lo anterior, es como se pudo observar que la actividad en el municipio sanjuanense transcurrió sin mayores afectaciones, pues a pesar de que el sistema operativo Windows es utilizado en equipos de cómputos personales, empresariales e instituciones públicas, no hubo algún tipo de retraso en las habituales tareas.

De esta forma es como los sanjuanenses continuaron con sus actividades normales en el municipio este viernes, en donde se dio a conocer de la falla global, la cual afectó a las aerolíneas, bancos y en algunos casos, sistemas de salud.