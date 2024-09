Acusan olvido de calles en Pedro Escobedo

Uno de los principales problemas en la cabecera municipal de Pedro Escobedo son las calles en mal estado, pues la mayoría cuenta con baches de diferentes tamaños y asfalto levantado. Pese a que en los últimos tres años se solicitó la intervención de estas vialidades, el Gobierno Municipal fue omiso y se olvidó de ellas, acusaron pobladores de este sector de la demarcación.

Manuel, habitante de la zona centro del municipio, aseguró que gran parte de las calles se encuentran deterioradas, lo que dificulta el tránsito de los vehículos. Dijo que los automovilistas tienen que sortear baches en toda la zona centro. Incluso, señaló que las lluvias de las últimas semanas dañaron aún más las vialidades, exponiendo de esta manera el nulo mantenimiento de las mismas.

Local Avance del 40% en avenida 8 oriente

“Las calles están en pésimas condiciones. Baches por todos lados, el pavimento levantado, en algunas calles ya ni pavimento existe. Están pésimas. Quienes andan por el centro tienen que ir esquivando los baches o meterse por donde más o menos está bien (…). La cosa no es de ahorita, ya llevamos como unos tres años así, todo el gobierno del presidente Amarildo [Bárcenas Reséndiz]. No han hecho nada por darles mantenimiento”, comentó.

Dijo que esta situación ha generado varias molestias entre vecinos de la zona y comerciantes, quienes en reiteradas ocasiones han hecho solicitudes al gobierno local para rehabilitar estas calles. Puntualizó que, pese a ello, las instancias municipales han sido omisas y no han brindado ningún tipo de respuesta. En ese sentido, acusó que la administración encabezada por el panista Amarildo Bárcenas Reséndiz ha ignorado las necesidades del municipio.

Si bien el presidente municipal, Amarildo Bárcenas Reséndiz, afirmó en su último informe de gobierno haber realizado obra pública en la demarcación, para Manuel los trabajos no se vieron reflejados en la cabecera municipal, pues insistió en que no se destinaron recursos para el mejoramiento de las vialidades.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“¿Dónde están nuestros impuestos? ¿Dónde está todo el dinero de estos últimos tres años? Yo me lo pregunto porque aquí en el centro no hemos visto nada. El presidente se levanta el cuello diciendo que arregló la presidencia y su estacionamiento, pero la arregló para él. A nosotros ni nos volteó a ver, parece que nos dejó en el olvido. Y más ahorita, que ya no se le ha visto. Después de las elecciones desapareció. Como ya se va, ya no le importa el municipio”, subrayó.