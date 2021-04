Adultos de Cazadero listos para vacunación

Adultos mayores pertenecientes a la comunidad de Cazadero, ya se encuentran organizados para acudir este miércoles a la jornada de vacunación contra el Covid-19, informó el delegado Fermín Trejo Jasso.

Señaló que a la fecha han visto que las jornadas de vacunación han transcurrido de forma tranquila, por lo que afirmó que dentro de la organización que tienen, se ha acordado que todos los que acudirán lo harán en el tiempo establecido, para así abonar al orden que ya se tiene.

Señaló que acudirán a la sede instalada en el Instituto Tecnológico de San Juan del Río, por lo que mañana a eso del medio día, la mayoría de sus adultos mayores ya contarán con su primer vacuna, dando un paso adelante en el tema de la protección contra el contagio de Covid-19.

No obstante señaló que se ha platicado respecto de la importancia de que se mantengan cuidándose y usando las medidas de prevención habituales, ya que no tienen la cobertura total, ya que se espera que en un lapso de seis semanas, cuenten con su segunda dosis.

Trejo Jasso, conmino a todos los adultos mayores que acudirán a su vacunación, a hacerlo con su documentación completa, para así facilitar el ingreso de todos y evitar que los adultos se queden en la intemperie esperando y es que recordó que su horario de ingreso es a las ocho de la mañana de este miércoles.

Por último destacó que en la comunidad, son contados los casos de adultos que han asegurado que no se vacunarán, principalmente respondiendo a las inquietudes generadas en torno a estas vacunas, por lo que dijo que serán no más de cinco casos, de personas que no serán participes, lo cual dijo, resulta lamentable, pero se respeta la decisión de cada persona.