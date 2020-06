Advierten aumento en costo de globos de látex

El presidente de la Asociación de Distribuidores de Bolsas, Plásticos y Desechables de San Juan del Río, Vicente Gaytán Fonseca advirtió de un posible incremento en el costo de globos de látex atribuible al desabasto de esta mercancía en las últimas semanas.

Dijo que el desabasto de este producto empezó a registrarse hace varias semanas atribuible a la falta de materia prima para su manufactura en virtud de los estragos que ocasionó la pandemia del Covid-19, razón por la cual se espera un incremento en el costo de este producto las próximas semanas.

Local Analizan popotes biodegradables

Ahondó que a nivel nacional este producto se ha escaseado pues aunque se ha recurrido a las grandes distribuidoras para asegurar el abasto de globos de látex por tratarse de un artículo indispensable en las distintas celebraciones, no ha sido posible obtener el producto, por ello no descartó que el precio de estos mismos incremente.

Añadió que la mayoría de los distribuidores de este producto son sensibles a las necesidades del consumidor, por ello aseguró que a medida de lo posible se busca incrementar en gran porcentaje el producto ya que en las últimas semanas ha empezado a registrar aumento en su costo.

Local Aumenta conciencia sobre uso de plástico

“Tenemos un desbasto de globo de látex, hemos hecho pedidos en León, Guadalajara y no hay el globo tradicional, ya tiene un mes que no hay globo tradicional, las razones no las sabemos bien, pero creemos que es por que las fabricas las cerraron con tema del Covid-19 y ahorita para poder reaperturar esta lento, hemos visto que son muchos productos que están escaseados, ha habido mucho aumento de costo en varios productos y en este no descartamos que haya”.