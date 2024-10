Advierten aumento en el precio de la zanahoria 

El presidente de la Unión de Organizaciones del Campo del estado de Querétaro (Unoceq), Francisco Perrusquia Nieves, advirtió del incremento que se tendrá en el costo del kilogramo de la zanahoria, dado la baja producción que se tendrá de esta verdura como consecuencia de las lluvias. Refirió que en Pedro Escobedo y San Juan del Río se tiene este tipo de cultivos, sin embargo, las últimas lluvias provocaron exceso de agua provocando que con ello se reduzca al 35 por ciento su rendimiento, es decir, de 110 toneladas que normalmente se obtienen de una hectárea, menos de la mitad se tendrá.

Explicó que esta situación no solo se ha presentado en el estado queretano, sino en otras entidades productoras como Zacatecas, Guanajuato y Puebla, mismas que abastecen la entidad. Por ello, dijo que se ha empezado a escasear el producto y su precio va al alza.

“Son los riesgos que enfrenta todo productor del campo, la zanahoria cuando hay lluvias, generalmente ocasiona pérdidas en la siembra y en el nacimiento de la semilla si le afecta, sale muy irregular, hay sembradíos que no han tenido buenos resultados, la zanahoria va saliendo chiquita, es una planta muy frágil, no es como la cebada, no es como el trigo o el maíz, salen y rompen cualquier terrón que hay arriba, la zanahoria no, llega al terroncito y no sale se dobla, pero además la que sale, sale chiquita, cuando cae una lluvia fuerte que fue lo que nos pasó ahorita, la dobla y la pega al lodo, no se despega entonces si hay una pérdida fuerte, deja el 35 por ciento de la planta”.

Refirió que el kilogramo de la zanahoria el mes pasado costaba 20 pesos, sin embargo, se ha observado que actualmente su precio es de 22 y 24 pesos, por lo que por la baja producción que se tendrá no solo en Querétaro, sino en otros estados, este mismo podría alcanzar los 35 pesos, dependiendo la variedad.

“Creo que ahorita la presencia de muchas lluvias en el país ha provocado que no haya zanahoria en Guanajuato, Zacatecas ni en Puebla de donde llega a distribuirse a Querétaro, esto generará que haya poca producción y su precio suba, las primeras que salgan en diciembre, no hay en esta zona, pero debe andar la hectárea en 90 mil pesos la hectárea de zanahoria, en enero puede subir más, tal vez hasta los 35 pesos”.

De esta manera es como cálculo que la verdura incrementará su precio, dado que hay escasez de la misma en los estados productores de la misma por los daños ocasionados por las lluvias de este año.