Advierten de juguetes con plomo

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro emitió recomendaciones para elegir los juguetes adecuados, y que no representen riesgo para la salud de niñas y niños.

En esta temporada la demanda de juguetes se incrementa, algunos juguetes, en especial los importados, los antiguos y los de colección, podrían presentar un peligro por contener plomo.

El plomo es un metal que no se ve a simple vista y no tiene olor. Generalmente se utiliza en algunos juguetes para mejorar pinturas y pigmentos. Anteriormente las pinturas con plomo se utilizaban de forma frecuente, ahora se regulan para disminuir el riesgo de daños a la salud de niñas y niños. A pesar de ello, aún se siguen utilizando.

La exposición a este metal existe con el simple hecho de manipular y tocar los juguetes. Además, es común que bebés y niños pequeños se lleven los juguetes en la boca, siendo una forma de exponerse al plomo.

No hay un nivel seguro de plomo en la sangre y la mayoría de los menores de edad, con altos niveles, no presentan ningún síntoma. A medida que el nivel de plomo aumenta, el efecto en el aprendizaje y en el comportamiento será mayor. Las pruebas de plomo en la sangre son la única manera de saber si se ha estado expuesto al plomo.

Por lo anterior, es importante proteger la salud de los más pequeños, tomando las debidas precauciones antes de comprar juguetes: no compre juguetes que no contienen etiquetas informativas, que no especifiquen las medidas de precaución y que no brinden garantía sobre la calidad. Evite Juguetes de plástico tipo PVC, elija los fabricados de madera o tela. Tener cuidado con juguetes viejos y los de segunda mano.

Asimismo, constatar que el juguete cuente con la leyenda o símbolo que indique la edad recomendada para su uso.