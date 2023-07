Advierten de riesgos al intentar cruzar el desierto

El integrante de la agrupación de búsqueda y rescate “Águilas del Desierto Inc.”, Octavio Soria Aguilar, advirtió de los peligros que hay al intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, por el desierto de Arizona o Texas, dado las altas temperaturas que se están registrando.

“Es imposible que quien intenta cruzar a Estados Unidos por el desierto de Arizona o Texas cargue alrededor de 12 o 14 galones de agua, que es lo que se requiere para cruzar por el desierto, muchos pierden la vida por la falta de hidratación, porque por este lugar es cruel y hostil, es la principal razón por la que pierdan la vida nuestros hermanos migrantes por falta de agua”.

Dijo que en la región desértica entre Sonora y Arizona las temperaturas llegan a alcanzar 120 grados centígrados, haciendo imposible que las personas logren caminar por mucho rato, pues no hay arbusto ni dónde descansar para continuar con su camino, por ello, el llamado a no intentar cruzar la frontera.

“Que lo piensen, yo sé que los tiempos no están en nuestro estado como para quedarnos, la necesidad hace que tengamos que migrar, pero lamentablemente el migrante que está dispuesto a tomar esta travesía no está preparado ni físicamente, mentalmente, ni mucho menos espiritualmente, porque físicamente no es lo mismo caminar en donde está a una área desértica, el arbusto más alto es de 20 centímetros y no hay donde mitiguen el calor”.

Comentó que esta agrupación se encuentra atenta a brindar apoyo las 24 horas los siete días de la semana, por ello, varios voluntarios hispanos, se preparan para brindar ayuda a las familias que así lo requieran.

“Ya estando en el desierto, no saben lo que van a encontrar, a la mitad o se regresan o continúen, en su camino lamentablemente van a encontrar restos humanos y emocionalmente empiezan a cambiar, pero a veces ya es tarde, por eso, les pido que lo piensen tantas veces, no vale la pena dejar a la familia, una esposa, hijos o padres, que son quienes nos llaman para pedirnos ayuda por esto mismo”.