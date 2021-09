Advierten incremento en el precio del maíz

El presidente de la Unión de Ejidos, “Adolfo López Mateos”, Fidencio Romero Martínez advirtió de un mayor incremento en el costo de la tonelada de maíz antes de que concluya el año, debido a los altos costos de producción que se han tenido en los últimos meses en el grano a causa de los diferentes fenómenos meteorológicos.

El costo de la tonelada del grano en el primer semestre osciló entre los ocho mil 400 pesos, sin embargo, las secuelas a causa de los fenómenos meteorológicos generaron que los costos de producción se elevarán a 56 mil pesos por cada hectárea, sobre todo en las de riesgo, superficie en donde obtienen normalmente entre 10 y 11 toneladas del maíz, por lo que no descartó que la tonelada llegue a un costo de 10 mil pesos.

“Este año se prevé que el costo del grano tenga un aumento, no ha sido fácil para los productores tener buenos resultados, primero la sequía, fue una fuerte inversión lo que se generó a causa del fenómeno, ahora por el exceso de lluvias en varios puntos, y lo peor, es que, para evitar pérdidas, los productores invierten más para tratar de obtener los resultados que hasta ahorita se tiene, en muchos casos ya estaba listo para cosechar”.

El ejidatario aseguró que en los últimos cinco años no ha sido nada fácil producir el grano no solo en las zonas de temporal sino en las de riego, debido a los altos costos que tienen que desembolsar los productores para continuar en la actividad, sin embargo, tratan de seguir en la actividad agrícola a fin de conseguir no solo un ingreso extra sino abasto alimentario a través del grano.

Finalmente agregó que para el ciclo agrícola primavera-verano se sembraron 13 mil 492 hectáreas del grano en San Juan del Río, por lo que se espera obtener un importante rendimiento entre las zonas de riego y temporal a fin de tener un poco de abasto del grano en el municipio.