Advierten labor de falsos créditos

El titular de la Unidad Atención a Usuarios A-6 de la Condusef en Querétaro, Jorge Damián Negrete Neri, advirtió de las falsas instituciones financieras que ofrecer préstamos y créditos en línea y que para ello solicitan dinero a cuenta.

Dijo que antes de recibir este tipo de opciones vía telefónica, mensajes de WhatsApp o a través de correos electrónicos, es necesario que las personas corroboren que se trata de una institución autorizada por el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres), en la plataforma digital de la Condusef.

Local Comerciantes de temporada cerraron con buenas ventas

“Yo creo que ahí en particular, antes de contratar un crédito hay que identificar primero si se trata de una institución financiera realmente supervisada. Las instituciones financieras que cuentan con autorización por parte de las autoridades en materia financiera del Sistema Financiero en México están en un padrón que se conoce como Sipres de la Comisión”.

Explicó que este tipo de ofrecimientos se brinda mediante distintas modalidades por parte de instituciones que en varias ocasiones se desconocen, por ello, la advertencia de la institución, a fin de que en los gastos de fin de año, las personas puedan caer en posibles fraudes.

“Ahí si yo recibo una oferta de una institución X, primero lo aconsejable totalmente es verificar que sea una institución que se encuentre en el padrón porque esto va a darnos la pauta de que es una institución que está supervisada y debidamente autorizada. Si no se encuentra en el padrón, no es una institución que está autorizada y supervisada y por consecuencia si hubiera una problemática no podría ser de alguna manera iniciado por un procedimiento de conciliación a través de la Condusef”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por ello, el funcionario reiteró el exhorto, porque dijo que el fin de año es cuando más circulante de dinero se tiene, por ello, es necesario que la gente esté atenta y evitar caer en posibles fraudes de personas que piden dinero para supuestamente hacer préstamos o dar créditos financieros.

“Entonces mucho la gente debe tener mucho cuidado entonces a la hora de recibir una oferta porque en redes sociales se anuncian. Yo creo que los canales específicos sobre todo redes sociales hay que tener mucho cuidado sobre quién nos está ofreciendo un crédito y otro consejo: nadie te pide dinero por prestado, hay que dudar de esas circunstancias”, concluyó.