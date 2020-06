Advierten peligroso foco de infección en Santa Matilde

El presidente del Módulo Número 01 del Distrito de Riego 023, Ricardo Alcalá Martínez, advirtió del foco de infección latente que se tiene en la zona de Santa Matilde tras identificar riegos de varios cultivos agrícolas con aguas negras, por ello pidió la intervención de las autoridades en sus tres niveles de gobierno con la finalidad de edificar una planta tratadora de aguas residuales.

Precisó que este proyecto ha sido uno de los más insistentes por parte de los integrantes del sector primario de esta comunidad, derivado de la necesidad que se tiene para el abastecimiento del vital líquido, haciendo uso de aguas negras para el riego de cultivos de alfalfa y con el riesgo de provocar un foco de infección.

Local Aguas negras en calles de Santa Matilde

Con la reanudación de varias actividades en las dependencias de las administraciones públicas, afirmó que por parte de los ejidatarios se insistirá en la creación de una planta tratadora de aguas residuales con el fin de garantizar el suministro de estas para las zonas de cultivos, ya que la falta de agua residual provoca el uso de las negras del canal en esta zona y en el cual confluyen aguas de distintos puntos.

“Esto puede ser un foco de infección, yo no sé qué haya algún avance o que ya haya algún proyecto, porque no son cosas que veamos directamente en el módulo, por la escases de agua mucha gente aprovecha lo que hay de agua y lo sacan y por más que les quitamos las bombas, nos ven y esconden las bombas, no deja de ser un problema sobre todo por la gente que siembra con agua negra de los canales, es un problema para nosotros, sería optimo que alguien se ocupara por iniciar con la construcción de una planta tratadora que beneficie a Santa Matilde”.

Señaló que en esta situación se agrava cada vez más por los fenómenos meteorológicos que se han presentado en el municipio, por ello la importancia de que se cuenta con una planta tratadora de aguas residuales con la cual se garantice la calidad del vital líquido para el sector agropecuario además de su abastecimiento.