Advierten pérdidas en la agricultura de San Juan del Río

Preocupados se encuentran los agricultores del municipio de San Juan del Río dado el precio del maíz mal pagado, toda vez que la tonelada oscila en dos mil 800 pesos, tomando en cuenta que por cada hectárea obtienen 12 y la inversión para producir este grano es de 50 mil pesos aproximadamente.

De acuerdo al presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), San Juan del Río, Hilario Barrón Urquiza, el precio de la tonelada del grano este año descendió drásticamente, pues a dos mil 800 pesos se está pagando, dejando sin ganancias a los campesinos, ya que para producir una hectárea se requieren cerca de 50 mil pesos, por lo que se no mejorar el precio, advirtió que habrá graves pérdidas para los campesinos.

“La situación de la tonelada de maíz está muy crítica, está muy baja la tonelada, su pago es muy bajo, yo no sé qué piensa el gobierno federal o qué, pero está muy mal pagado el maíz, no creo que suba, ojalá y suba su costo porque de lo contrario vamos a tener pérdidas en el campo, la tonelada de maíz se está pagando a dos mil 800 pesos, si invertimos 40 mil pesos, con ese pago se está perdiendo, porque cada tonelada se paga bajo y una hectárea da 12 toneladas”.

Mencionó que la situación se torna cada vez más crítica porque si de por si no hay suficiente producción del grano y ahora con dicho costo, muy pocos resultados económicos habrá para los agricultores, quienes en los últimos meses han hecho un esfuerzo para seguir en la actividad.

“Todavía no sabemos sí bajará la tonelada de maíz, en México no hay un valor que lo va a poner el gobierno federal y más que nada que digamos, que tengamos su apoyo, no tenemos el apoyo del gobierno federal, estamos viviendo una situación difícil en el campo por falta de apoyo, por falta de precio”, concluyó.

