Advierten riesgos por uso de pirotecnia

Durante los festejos patrios aumentan las quemaduras e incluso amputaciones de extremidades a causa del uso de fuegos pirotécnicos, advirtió el director del Hospital General de San Juan del Río (HGSJR), Ernesto Deloya Tomas, por lo que exhortó a las familias a evitar hacer uso de estos artefactos en los próximos días.

Al respecto, dijo que los servicios de urgencias médicas por esta causa son del 100 por ciento, es por ello, que insistió en que es necesario que las personas eviten manipular fuegos artefactos pirotécnicos, ya que son riesgosos en caso de no saber maniobrar estos mismos.

“A pesar de que ya hay mucha propaganda preventiva entre la población de que no utilicen pirotecnia, pues la población la sigue utilizando, hemos tenido pacientes con lesiones muy aparatosas, sobre todo de lo aparatoso, lesiones que son funcionales y en niños sobre todo”.

El médico aseguró que existen casos lamentables en donde se ven involucrados niños, por ello, consideró que es necesario que a medida de lo posible se evite utilizar pirotecnia durante los festejos patrios.

“Pedirle a la población que no utilicen estos artefactos pirotécnicos que es un riesgo, se pueden divertir de otra manera y tratar de no utilizarla, en el caso de los niños, si lo hacen, que siempre sean supervisados por los adultos y que no pongan en riesgo ni la integridad de ellos mismos ni de los niños”.

Ernesto Deloya Tomas, director del HGSJR. Foto: Rosalía Nieves / El Sol de San Juan del Río

Dijo que los servicios médicos se encuentran preparados para atender este y otro tipo de urgencias médicas durante este fin de semana largo, ya que son días festivos no solo en el municipio sino en el país, sin embargo, la falta de pericia al manejar, ingesta de alcohol al conducir y el uso de fuegos artificiales son las principales causas que generan que haya urgencias en los servicios de salud.

Exhortó a las familias a estar atenta con los menores, dado que adicional a estas causas generadoras de accidentes, dijo que existen otro tipo de riesgos como es el caso de agua hirviendo u otro tipo de alimentos que puedan provocar algún accidente.