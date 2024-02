Afectados 130 productores de Ejido Potrero Nuevo

Alrededor de 130 productores del Ejido Potrero Nuevo, ubicado en las inmediaciones de la comunidad de El Sitio, en San Juan del Río, han sido afectados por la sequía que perdura. Dichas personas no lograron la cosecha en sus tierras y se enfrentan a la escasez de alimento para su ganado, señaló el Comisariado Ejidal de dicho territorio, Victorino Osornio Villeda.

Refirió que los productores de este ejido se dedican al cultivo de granos en tierras de temporal y a la crianza de ganado vacuno, actividades que son sus principales fuentes de ingresos. En ese sentido, refirió que el 2023 fue el peor periodo de los últimos tres años, pues afirmó que la falta de lluvias provocó pérdidas del 100 por ciento en las siembras, pues no se cosechó nada.

“El año que acaba de terminar, que fue el 2023, nos fue completamente pésimo, muy mal. Dentro de nuestras labores perdimos al 100 por ciento por culpa de la sequía, no nos llovió, no nos llegó el agua. Entonces, no hubo producción de nuestras siembras. Nuestras tierras son de puro temporal en esta región y, pues, al no haber lluvia, no hubo nada. No hubo forraje, no hubo grano, no hubo nada”, comentó.

Refirió que el que no haya habido cosecha también implicó que no se produjera forraje para el ganado, situación que también representa un problema para los productores, pues deberán de comprar alimento, cuyo precio se ha disparado en los últimos meses debido a la escasez. Explicó que hoy por hoy una sola paca de alimento oscila entre los 80 y 100 pesos, lo que representa una inversión considerable.

Aunado a ello, puntualizó que la falta de precipitaciones en el municipio también provocó que los bordos estén secos en su totalidad, lo que representa un reto, pues ha obligado a productores a comprar agua para dar de beber a sus cabezas de ganado o bien, dotarlos del líquido que sale directamente de las llaves de paso. Dijo que, si bien en 2023 se rehabilitaron los abrevaderos para tener una mayor captación, esto fue inútil.

“Ahorita que empezó el 2024, ya empezamos a batallar con el cuidado de nuestro ganado. Nos está costando bastante trabajo porque no tenemos forraje para darles, no tenemos agua. Nuestros abrevaderos los hemos rehabilitado, pero, así como los rehabilitamos el año pasado, así quedaron. Están completamente vacíos, no tienen agua. Entonces, ahorita por todos lados, le estamos batallando”, subrayó.

Finalmente, apuntó que esperan apoyos de los diferentes niveles de gobierno, a fin de aminorar las afectaciones que han vivido por la crisis de sequía que se vive en gran parte del territorio queretano.