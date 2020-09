Agonizan comerciantes de temporada

Ana Cortés de la Cruz, secretaria general de la Unión de Comerciantes de Fiestas Tradicionales de San Juan del Río A.C., informó que las dificultades económicas causadas por la pandemia del Covid-19 amenazan el futuro de quienes integran este sector por la falta de ventas comerciales.

Dijo que a raíz de la emergencia sanitaria por el Covid-19 los comerciantes de temporada fueron suspendidos 90 días por haber sido un sector no esencial, aspecto que impidió el registro de sus ventas comerciales durante varias fechas importantes para el sector.

Desde marzo los 30 comerciantes de temporada no cuentan con ventas comerciales y aunque en breve se contará con festejos patrios, descartó que se tengan mejores resultados dado que no habrá fiestas por el día de la independencia de México como en años anteriores.

“Se nos cayeron las ventas totalmente, nosotros tuvimos cerrado lo que es en giro de esta clase de mercancía, nos cerraron 90 días, prácticamente así no hemos tenido ventas no levantamos nada, de hecho todavía seguimos en los mercados donde nos ubicados a puertas cerradas, todavía están los filtros, no tenemos nada de ventas”.

Agregó que de continuar de esta misma manera el semáforo epidemiológico, se corre el riesgo de que para las fiestas de Día de Muertos tampoco puedan comercializar sus productos de temporada, afectando gravemente la economía de quienes se dedican a ello ante la situación actual de salud pública.