Agradecen salud y trabajo a la Santa Cruz

Salud y trabajo son las principales peticiones de los albañiles en su día, luego de participar en la tradicional peregrinación en honor a la Santa Cruz por las calles céntricas del municipio de San Juan del Río.

Entrevistado al respecto, Gulmaro Solís Rosales, compartió que desde hace 25 años se ha dedicado a la labor de la albañilería y aunque es una ruda labor, le ha permitido tener un modo de vida, pues él junto su familia, se han logrado mantener de este trabajo.

“Ya tengo 25 años en el trabajo de la construcción y aunque no he participado todos los años en la peregrinación, siempre trato de acudir, para mí y mi familia, significa mucho porque venimos a darle gracias a la Santa Cruz por el trabajo que hemos recibido en las obras, que nos de fuerza y salud en todo el año y que nos dé más trabajo porque gracias a Dios no ha fallado la chamba como en otros años que le batallamos, hubo obras que despidieron y descansaron a la gente pero acá nosotros bendito sea Dios tuvimos trabajo”, compartió.

Por su parte, Santos Hernández Correa y Jesús Aguilera Díaz, coincidieron en que lo primordial este año, es agradecer por la salud y el trabajo, después de considerar que fueron tiempos difíciles los de la pandemia por Covid-19, ambos aseguraron que este 3 de mayo, es una fecha especial para agradecer por los favores recibidos.

“Representa mucho porque Dios nuestro señor cargó su cruz, hoy venimos a darle gracias a Dios que no nos ha faltado el trabajo, nos da mucha emoción, Dios es el que nos da licencia de tener vida y fuerzas para trabajar y andar en la vida, Diosito es el que nos da salud”.

El organizador de la peregrinación, Vicente Ordaz González informó que este año se cumplen 57 años de llevar a cabo esta tradición, a la cual cada vez acuden más creyentes pues no solo es para los trabajadores de la construcción sino ciudadanía en general, es por ello, que estimó que el año siguiente haya una mayor afluencia, pues este año cientos de fervientes acudieron a caminar y escuchar misa en el atrio parroquial con motivo del Día de la Santa Cruz.