Al límite la escuela primaria de La Valla

Debido al crecimiento poblacional que en los últimos años se ha registrado en la comunidad de La Valla, en el municipio de San Juan del Río, la escuela primaria de este lugar se encuentra al límite de su capacidad, por lo cual desde ahora se analiza la construcción de una nueva institución educativa, dio a conocer el delegado municipal de este sitio, Jacobo Hernández Ibarra.

Refirió que la primaria de la localidad es de dos turnos y que actualmente a este plantel educativo asisten alrededor de 800 menores de edad. Ante el número de estudiantes, afirmó que la institución está a punto de llegar a su capacidad, por lo cual se ha puesto sobre la mesa la opción de construir una nueva escuela en La Valla, a fin de brindar el servicio a menores de futuras generaciones.

Local

Explicó que la situación se ha dialogado con padres de familia y que una de las propuestas es que el nuevo plantel educativo se ubique en la zona conocida como La Loma, toda vez que este es uno de los sectores de la comunidad que han crecido exponencialmente en los últimos años.

“En la escuela primaria, que son dos turnos, estamos ya casi al límite. Tenemos alrededor de 800 niños, tanto en el turno matutino y vespertino. Entonces, la primaria está llegando a su capacidad y es algo que tenemos que atender por la cantidad de niños que vienen. Yo creo que en un tiempo no muy lejano tenemos que empezar a ver qué es lo que hacemos. Una de las opciones es tener otra primaria en la parte de La Loma”, comentó.

Manifestó que al interior de la comunidad se cuenta con espacios suficientes para edificar una nueva institución educativa. Sin embargo, precisó que esto no dependerá de los padres de familia o de sus habitantes, sino de la instancia competente en la materia dentro de la entidad, que es la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ).

Detalló que será esta dependencia la que realice los estudios de factibilidad y otros análisis para determinar si es necesario construir otro platel educativo en la localidad.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“La construcción de una nueva escuela ya no dependerá de nosotros, sino de las normas y reglas de la dependencia a la que le corresponde el tema, que es la USEBEQ, quien es la que se encarga de hacer los estudios de factibilidad y todo lo que implica crear una infraestructura de este tipo. Eso no es fácil. Entonces como comunidad ya tenemos el espacio y el día que ya no tenga capacidad la escuela, pues tendremos que buscar otro lugar”, subrayó.