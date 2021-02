Alberca en Pedregoso lista en mayo

Será durante los primeros días del mes de mayo cuando se concrete la construcción de la alberca semiolímpica que se construye en la colonia El Pedregoso, informó Víctor Marín Hidalgo, Secretario de Obras Pública Municipales.

Destacó que por el momento lo que se refiere a la obra civil, está prácticamente concluida, por lo que se trabaja en los acabados, esperando que en breve también se introduzca todo el equipamiento, del cual afirmó, ya se encuentra pedido.

Local Unidad Deportiva Norte lista en enero

Será durante los primeros días del mes de mayo cuando se concrete la construcción de la alberca semiolímpica que se construye en la colonia El Pedregoso, informó Víctor Marín Hidalgo, Secretario de Obras Pública Municipales.

Destacó que por el momento lo que se refiere a la obra civil, está prácticamente concluida, por lo que se trabaja en los acabados, esperando que en breve también se introduzca todo el equipamiento, del cual afirmó, ya se encuentra pedido.

Ante dicho proyecto Marín Hidalgo destacó que hoy en día las personas podrían notar una baja de actividad, no obstante afirmó que los trabajadores se encuentran al interior de la obra, precisamente avanzando con acabados, en espera además del equipamiento, del cual dijo es de última generación, por lo que se invierte una sola vez en el llenado de la alberca, con una pipa y una vez que está llena, esta agua se trata con filtros y químicos con sales, por lo que ya no se tiene que llenar nuevamente, únicamente lo que se derrama o evapora”.

Local Usuarios de deportivas acatan medidas

Cabe destacar que debido a que la conclusión de la obra se realizaría durante los periodos electorales, mencionó que seguramente no se realizaría un evento de entrega de obra como normalmente sucede, sin embargo, se informará todo lo relacionado al proyecto, una vez que sea permitido.

“Nosotros no paramos de trabajar en Obras Públicas y se terminarán todas las obras que se tienen ya iniciadas, sin embargo no se podrá emitir toda la información a la ciudadanía para que sepan los avances y en qué se invierten los recursos., dicha información en periodo electoral no se podrá dar, sin embargo al culminar el periodo se informará debidamente” manifestó.