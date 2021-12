Alcalde no descarta la renta de patrullas

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia, no descartó la posibilidad de rentar patrullas para fortalecer el parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), al referir que este es uno de los rubros con los que se comprometió con la sociedad.

Recalcó que por el momento la administración que encabeza no está arrendando unidades policiales, aunque si ocho camiones recolectores de basura del área de Servicios Públicos Municipales, los cuales se les renta debido a que su uso es de 24 horas y requieren de buen mantenimiento.

“Ahorita no hay arrendamiento de patrullas, queremos adquirir o arrendar todavía no tengo la cifra concreta, ahí creo que viene una buena mezcla esperemos de apoyo estatal y esperemos buscar recursos, no tenemos el Fortaseg que eso es muy desafortunado para un municipio como SJR”.

Mencionó que el objetivo es fortalecer la seguridad, a los elementos y desde luego las condiciones de paz en el municipio, por lo que dijo que se buscarán recursos para llevar a cabo este planteamiento, aunque resaltó que desde el estado lo estarán respaldando.

El alcalde subrayó que también buscan elevar la cifra de policías activos con el objetivo de llegar a 500 oficiales, ya que actualmente hay alrededor de 400 para resguardar las colonias y comunidades.

Cabe mencionar que durante la administración municipal 2015 – 2021, el entonces presidente Guillermo Vega Guerrero, ejecutó un esquema de renta de patrullas, las cuales con el paso de su gobierno terminó por adquirir las unidades y agregarlas al parque vehicular.

Al cuestionar a Cabrera Valencia sobre la posibilidad de municipalizar a los Bomberos Voluntarios de San Juan del Río, comentó que por el momento está alternativa está descartada.