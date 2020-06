Alcalde reconoce trabajo de hospitales

Ante el incremento en el número de contagios de SARS-Cov-2, el presidente municipal, Guillermo Vega Guerrero, instó a la población a “no relajarse”, para evitar saturar los hospitales Covid-19 del estado, que hasta el momento tienen suficiente capacidad y han brindado buen servicio durante la emergencia sanitaria.

Detalló que la tendencia de contagio en el país va a la alza y San Juan del Río no es la excepción. Precisó que a pesar que la presión económica hizo que se reactivaran nuevos sectores, esto no implica que la enfermedad desaparezca, por lo que es necesario mantener plana la curva de contagios para no saturar los hospitales.

“La conciencia colectiva debe entender que no hay que relajarse porque se ha ido incrementando el número de contagios en todo el país, afortunadamente en Querétaro, la red hospitalaria todavía tiene capacidad, pero tenemos que seguir con la curva plana para que no se nos rebase el sistema de salud”.

Dijo tener noticia que, hasta el momento, el servicio de salud para los pacientes enfermos de Covid-19 ha sido eficiente en el estado de Querétaro y se ha brindado sin distinción.

“La información que tengo es que el hospital general –de Querétaro- ha estado teniendo cabida para todos, incluso ha recibido a enfermos que estaban en hospitales privados, pero por la cuestión económica ya no les daba, los han recibido, yo lo que puedo hablar, de lo que conozco, es que hay buen servicio en materia de salud”.