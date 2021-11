Alerta Seseq sobre consumo de tabletas negras

La Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (Seseq), advirtió del consumo de tabletas negras, el cual publicita como auxiliar para trastornos relacionados con la actividad sexual, cuya alerta ha sido activada por parte de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ante la carencia del registro sanitario que este producto tiene.

A través de un comunicado, la dependencia estatal dio a conocer que la Cofepris dentro de las acciones de vigilancia sanitaria, detectó la venta de este producto Adul-T o tabletas negras, mismo que se publicita con la leyenda “Black is the new blue”, en diversos canales de televisión y de sitios web, el cual no cuentan con los permisos correspondientes.

El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad indica que a los suplementos alimenticios no podrán atribuírseles cualidades preventivas, terapéuticas, rehabilitadoras, nutritivas, y/o estimulantes. Asimismo, el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios indica que los suplementos alimenticios a los que se les incorporen sustancias con acción farmacológica no podrán comercializarse en territorio nacional. Los productos que se promocionen como terapéuticos, preventivos y rehabilitatorios requieren de un registro sanitario.

Por lo anterior, recomendó a la población, a no adquirir ni usar el producto publicitado como tabletas negras, así como cualquier otro que no se ajuste a la normatividad vigente, si presenta algún padecimiento relacionado con la disfunción eréctil, consultar a un profesional de la salud, si ha consumido el producto citado en la presente alerta sanitaria, reportar cualquier reacción adversa o malestar al correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Por tratarse de un producto al que se le atribuyen propiedades terapéuticas y no contar con registro sanitario, no deberá ser comercializado por ninguna vía, ni distribuido por servicios de paquetería y mensajería nacional y/o internacional, ni ser publicitado, de lo contrario serán acreedores a las sanciones administrativas que resulten procedentes por infringir la regulación sanitaria vigente.