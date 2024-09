Alertan a ejidatarios de falsos gestores

El encargado de Despacho del Registro Agrario Nacional (RAN), en el estado de Querétaro, Isaías Limón Jiménez alertó a los ejidatarios y comuneros del municipio de San Juan del Río de falsos gestores haciéndose pasar como integrantes de esta dependencia federal para defraudar a la población de este sector.

Dijo que se han detectado falsos gestores en varios municipios, entre ellos en la localidad sanjuanense, además de Corregidora, El Marqués y la capital queretana, por lo que aseguró que se ha exhortado a la población a no caer en posibles fraudes, toda vez que el RAN y la Procuraduría Agraria (PA), no cuenta con asesores externos, ni abogados, ni despachos legales a disposición de la ciudadanía.

Por lo anterior, alertó a la ciudadanía a no dejarse sorprender por falsos gestores, o cualquier otra persona que les ofrezca la expedición de algún documento agrario a cambio de dinero, ya que se mantienen activamente dichos delincuentes en los municipios antes mencionados.

“La mayoría de los trámites en el RAN son gratuitos y todos aquellos que requieren de un pago son en el banco y son simbólicos no van más allá de 400 pesos, entonces es muy importante señalar que el Registro Agrario Nacional no tiene gestores externos, no tiene despachos, ni abogados aliados como ellos se manejan y los interesados pueden llegar a las oficinas del Registro a realizar su trámite sin costo alguno, el Registro no es una dependencia de la cual se ocupen de alguna persona con algún profesión, están en la libertad de llegar y hacer su trámite de manera individual”.

Mencionó que a través de agrupaciones ejidales se han hecho llegar estas alertas a los integrantes de los núcleos agrarios, con el fin de que no sean timados, pues en las oficinas del RAN ubicadas en la capital queretana pueden hacer todos los trámites que necesiten o bien, mediante las jornadas itinerantes que lleva a cabo la institución, pues para ello se cuenta con visitadores autorizados por la dependencia.

“Se han detectado por fuera fraudes de gente y es importante que la gente sepa, se han detectado personas nombrándose falsamente funcionarios ya sea del RAN, de Sedatu o de la Procuraduría Agraria para los diferentes trámites, desafortunadamente pasa mucho el tema de que hay personas que llegan a los ejidos simulando eso, llegan a la ventanilla diciendo que el abogado, el gestor o la persona ya les cobro por realizar un trámite y llegan solicitando información cuando a veces ni siquiera fueron a hacer el trámite”.

Finalmente calculó que al mes se registran dos casos de este tipo, sobre todo en los municipios de mayor crecimiento poblacional o concentración de ejidos como es el caso de San Juan del Río, por lo que insistió en su exhortó a los ejidatarios a estar en alerta.