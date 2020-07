Alertan de intoxicación por carne

Con el objetivo de evitar posibles intoxicaciones alimentarias por el consumo de productos cárnicos con residuos de clembuterol, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), Alejandro Ugalde Tinoco llamó al sector tablajero no adquirir productos cárnicos en lugares de matanza de ganado clandestinos.

Lo anterior en virtud de las diversas clausuras de casas de matanza clandestinas que ha llevado a cabo la autoridad sanitaria en municipios como Pedro Escobedo y San Juan del Río, de ahí el llamado a los carniceros a evitar comparar productos cárnicos en sitios no autorizados por parte de instancias correspondientes.

“Si lo quiero decir, hay gente que utiliza algunos productos que no están autorizados por Senasica y pues bueno cuando se les exige que tengan que meter animales al rastro, y saben que los van a identificar, pues se encuentra uno con este tipo de casas clandestinas que es donde están sacrificando animales, yo recomendaría a los carniceros que no compren productos si no viene de algún establecimiento principalmente TIF, pero si no pues de los rastros municipales”.

Indicó que en el estado se cuenta con varios rastros municipales los cuales mantienen los debidos procesos de producción cárnica con la sanidad e inocuidad que se requiere, precisamente para evitar posibles intoxicaciones alimentarias mediante la distribución de productos cárnicos con residuos de sustancias nocivas.

Finalmente, exhortó a la población consumidora a estar atenta y evitar adquirir productos cárnicos en establecimientos de dudosa procedencia, a fin de evitar riesgos en su salud por su consumo.