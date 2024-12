Alertan despido masivo en UPQ

Docentes de la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ) pidieron al gobierno estatal que intervenga en la problemática interna de la institución, la cual enfrenta un déficit de alrededor de 30 millones de pesos, lo que ha ocasionado un despido masivo de profesores en las últimas semanas.

En entrevista con Diario de Querétaro, uno de los docentes, que pidió reservar su nombre por motivos de seguridad, señaló que el déficit financiero surgió a raíz de la administración de Carlos Antonio Contreras López, quien ahora funge como jefe de gabinete en el municipio de Corregidora; refirió que en su gestión comenzaron a reducir horas a docentes de carreras como negocios y administración.

“Esto no es nuevo, la Universidad Politécnica de Querétaro ya atraviesa una crisis económica con un déficit de alrededor de casi los 30 millones de pesos, en realidad son 29, lo que ha provocado una toma de decisiones drásticas que afectan a los docentes, y también a los estudiantes”, dijo.

Detalló que había docentes, con más de 10 años de servicio, que tenían asignadas hasta 20 horas que fueron reducidas a 8 horas o a dar clase a un sólo un grupo, esto para dar espacio “a la comitiva del ahora exrector”.

“Ahora, al finalizar su gestión, sale a la luz por la gravedad de los problemas financieros y ahora el miércoles pasado despidieron alrededor de 20 profesores de asignatura, los talleres extracurriculares se cerraron, que son un apoyo para los estudiantes, y, recientemente, durante el jueves de esta semana pasado acumularon otros 20 profesores de asignatura, es decir, no hay recurso para que estos docentes se les pueda pagar debido a ese déficit de casi los 30 millones de pesos”, expuso.

Mencionó que el problema afecta no sólo en insumos como plumones u hojas de papel para la realización de exámenes, si no en la calidad académica de la institución puesto que, con los despidos, los docentes de tiempo completo que se dedican a investigación tendrán que asumir las cargas laborales de quienes fueron despedidos. Incluso, refirió que hay quienes plantean fusionar grupos para dar atención a 60 estudiantes por docente; además, enfatizó que Diana Yadira Pérez Mejía, nueva rectora de la institución, no se ha presentado con el cuerpo docente.

“Ni se ha presentado con el cuerpo docente, no se ha hecho ninguna reunión, ni se ha comentado nada, es un nuevo puesto, todo ha sido así, a través de redes sociales nos enteramos que ya tenemos nueva rectora, y dentro de las primeras decisiones es la parte del del despido masivo, van alrededor de 40 profesores de asignatura, me comentaban que posiblemente iban a ser más y que algunos grupos se iban hasta funcionar para empezar a tener grupos de alrededor de 60 estudiantes, imagínese para un solo docente, eso va a estar muy difícil”, agregó.

Expresó que la matrícula de la UPQ ha incrementado con el paso del tiempo, lo que es una muestra del prestigio de la institución; sin embargo, consideró que con las bajas se impactará la calidad educativa de estudiantes y la reputación de la universidad. Detalló que, en la actualidad, hay alrededor de 200 docentes y cerca de 5 mil alumnos.

Recordó que en la gestión de Martha Elena Soto Obregón se incorporaron docentes de tiempo completo por honorarios para subsanar la carencia de profesores que tenía la institución; sin embargo, en la nueva administración se eliminó dicha parte. Por ello, pidió que se rescinda de puestos que “no son necesarios” en áreas como vinculación, esto para no sacrificar la calidad académica de la UPQ.

“Si no abonan, pues tampoco que quiten; yo tengo ahí un tiempo en la institución, tengo varios años como profesor de tiempo completo (sic). Es una incertidumbre, es un descontento, es una desvalorización para el trabajo de los docentes, necesitamos saber cuál es el papel del gobierno estatal ante este problema que ya tiene alrededor de tres años”, añadió.