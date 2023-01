Alertan por fallas en suministro de agua

Más de 100 familias de la zona conocida como La Colonia en el Barrio de la Cruz se han visto afectadas desde hace tres meses por las deficiencias que presenta el servicio de agua potable en este sitio, toda vez que la presión del agua ha disminuido de manera considerable lo que impide que el líquido llegue a algunos hogares, afirmaron vecinos de este lugar quienes prefirieron omitir sus nombres.

Señalaron que en un principio atribuían este problema a las obras que actualmente se ejecutan en la calle Privada de las Rosas ubicada en este lugar, dado que la baja presión del agua inició a la par de estos trabajos.

No obstante, aseveraron, las labores en esta obra están por concluir pero la escasez del líquido prevalece en la zona, por lo que hicieron un llamado a la a Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), a fin de que resuelva de manera pronta este problema.

Local

“Empezaron a arreglar una calle que se llama Privada de las Rosas, pensamos que se había bajado la presión del agua por eso, pero ahorita ya casi terminan la obra y toda la gente que vivimos aquí no tenemos agua, no nos sube a los tinacos y hay personas que viven un poquito más arriba y no hay la presión ni para llenar una cubeta de agua (…). Todas las familias de esta zona estamos batallando mucho con el agua”, comenzó un vecino del lugar.

Indicaron que esta situación ha provocado que las familias que habitan en este sitio se queden sin el recurso líquido para realizar sus actividades básicas. Explicaron que en algunas viviendas los tinacos de almacenamiento están por debajo del 50 por ciento de su capacidad dado la baja presión, mientras que en otras “solo un hilito de agua cae en la llave”.

Al respecto, el subdelegado municipal del sitio, Salvador Trejo González, refirió que hace un par de días se ingresó un oficio a la JAPAM donde se incluían las firmas de las personas afectadas y se solicitaba la intervención del organismo para dar solución a este problema. Sin embargo, dijo, hasta el día de hoy no se han llevado a cabo las acciones para revertir estas deficiencias en el servicio.

“No sabía del problema. Los vecinos pensaban que estaba la molestia por justamente la obra que se está realizando, pero siguió la baja presión y fue cuando me hablaron los vecinos y nos pidieron apoyo. Hemos tratado de gestionar para que se solucioné el problema (…), la gente está ya casi tres meses sin agua y sí ya están molestos”, mencionó.