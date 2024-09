Alertan por falsos funcionarios que estafan

Por lo menos una vez al día se registra una llamada de extorsión entre los integrantes del comercio establecido del municipio de San Juan del Río, esto por parte de falsos funcionarios que intentan obtener dinero de forma fácil a cambio de intimidaciones entre los comerciantes.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la Canaco-Servytur sanjuanense, José Guadalupe Román Flores, tras acercar a los socios de este organismo una charla informativa con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), para prevenir y evitar posibles extorsiones.

Local Ejército atento a desastres naturales

“Principalmente llaman por teléfono pidiendo dinero a cambio de no cerrar el negocio por cuestión de licencias, inspecciones por parte de alcoholes, presidencia municipal, Hacienda y otras dependencias, secretaría del Trabajo, entonces si no tenemos una preparación adecuada, podemos caer en esa condición, por eso hicimos este ejercicio de plática para seguir haciendo conciencia entre quienes tienen el contacto porque se ha caído en que aprovechan el momento en el que el encargado del negocio entra al banco, no puede contestar, estudian esos horarios y ya saben, dicen que está detenido, que hablan de Hacienda y necesitan dinero”.

Dijo que el monto de dinero que se pide entre los agremiados por los falsos funcionarios va de los cinco a los 10 mil pesos, dependiendo de qué supuesta autoridad sea, por ello, dijo que se llevó a cabo una plática informativa entre los comerciantes para evitar que sean blanco de este tipo de delitos.

José Guadalupe Román Flores, presidente de la Canaco-Servytur San Juan del Río. Foto: Rosalía Nieves / El Sol de San Juan del Río

“Les piden una aportación de cinco o 10 mil pesos que tienen en caja, lo hacen de forma inmediata y resulta en una extorsión, esto porque se dicen ser de parte de alguna autoridad para hacer ese tipo de movimientos, de manera diaria hay reporte de teléfonos, afortunadamente tenemos un numero de whatsapp con la autoridad en la cual se reporta el número telefónico que intento extorsionar, se suma a una base de datos para el bloqueo de estos teléfonos, cuando menos un caso diario tenemos de intentos de extorsión, de comercios, de restaurantes, afortunadamente con la comunicación que tenemos solo han quedado en intento de extorsión”.

Román Flores exhortó a los comerciantes no solo establecidos sino de manera general, a estar alerta de las modalidades que utilizan los delincuentes, toda vez que hacen uso de varias herramientas para obtener dinero rápido.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“No tenemos afectaciones porque en cuanto llega un aviso lo compartimos con los socios, en cuanto a la modalidad, mensaje, textos por premios, por engaños, amenazas, por ejemplo, amenazas de que les van a cerrar el negocio, les van a infraccionar o los van a multar”, finalizó.