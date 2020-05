Alfareros cerrarán talleres por crisis

Artesanos alfareros de Amealco de Bonfil, piden a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno que se lleven a cabo acciones de rescate para este sector, toda vez que prevén cierres de talleres debido a que no ha habido ventas que les permitan continuar ni tener sustento para sus familias.

Refugio Palomino, es una de las mujeres que se dedica a esta noble actividad, y mencionó que, en la comunidad de San Ildefonso Tultepec hay por lo menos 100 talleres de barro, en donde lo que perciben por la venta de las artesanías corresponde al 80% de su gasto familiar.

Local Diputada busca que se le permita vender a indígenas

Comentó que en los últimos dos meses sus ventas han caído hasta en un 95%, con relación a lo que vendían, y que incluso algunos talleres ya mejor optaron por no producir en sus hornos, debido a que no les alcanza y la fecha en la que esperaban vender más, es decir Semana Santa, ya no lograron concretar nada derivado de la contingencia sanitaria por Covid-19.

“Prácticamente nos hemos quedado sin sustento, aquí en los talleres hacíamos de todo tipo de artesanías, los automovilistas también se paraban por los corredores y se llevaban nuestras creaciones, ahorita las ventas son nulas para todos los que nos dedicamos al barro”.

La artesana sostuvo que, si las condiciones siguen de este modo, están valorando la alternativa de cerrar los comercios por un tiempo y buscar otra estrategia para subsistir y llevar recursos que ayude a sus familias a sacarlos adelante ante este periodo de crisis que se sigue prolongando.