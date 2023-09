Alista jornada contra cáncer de mama

Las edades en las que mayormente se presenta el cáncer de mama oscila entre los 40 y 64 años de edad, motivo por el cual la Secretaría de Salud del estado de Querétaro (Sesa), llevará a cabo distintas acciones de detección y atención entre la población.

Lo anterior lo dio a conocer la titular de la dependencia estatal, Martina Pérez Rendón, quien aseguró que se tiene proyectado llevar a cabo una jornada de concientización sobre este tema en octubre, periodo en el cual se conmemora el “Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama”, a fin de tener mejores resultados y reducir el número de mujeres que fallecen por esta causa.

“El cáncer mamario en el grupo de edades que es más frecuente es de 40 años y más, y todavía de esos en el grupo de 50 a 64 años es donde se detectan la mayoría de casos, pero la mastografía está indicada en mujeres de 40 a 64 años que es el gran grupo donde podemos detectar de forma oportuna, si hay casos y no lo negamos en mujeres más jóvenes pero no es la mayoría, serían un poquito complicados exponerlas a una radiación innecesaria si no es necesario”.

La funcionaria comentó que a nivel estatal se tiene la capacidad para llevar a cabo 150 mastografías diariamente, sin embargo, apenas si se llega a la mitad, es por ello, que dijo que se tendrán dichas actividades a partir de las próximas actividades en aras de tener más mujeres estudiadas.

“Es bien importante la autoexploración para que identifiquen en cuanto parezca algo, como hundimiento de la piel, cambio de coloración, si sienten que se tienen una bolita que no estaba, que se acerquen y con gusto hacemos el estudio, tendríamos la capacidad de hacer alrededor de 150, esto no lo hemos logrado recuperar, apenas hacemos la mitad, en lo que va del 2023 llevamos cerca de ocho mil 500 estudios de mastografías”.

La responsable de la Salud en la entidad queretana comentó que en caso de detectar posibles células cancerígenas en las mamas, la recuperación entre las personas puede ser superior al 90 por ciento, siempre y cuando, reiteró, se detecte a tiempo, es por ello que insistió en que es necesario que acudan a los espacios de salud a solicitar dicho estudio.

“La mastografía, los equipos que tenemos nos permite detectar tumores tan pequeñitos como la cabeza de un alfiler, de forma que con la pura cirugía podría ser suficiente y muchas veces si lo detectamos en una etapa tan temprana, la pura cirugía sería suficiente no necesitarlos ni quimio, ni radio”.