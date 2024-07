Alistan censo para beneficiarias de Pensión Bienestar

A partir del próximo mes de octubre se tiene previsto iniciar con el censo de las mujeres que recibirán Pensión para el Bienestar de Adultas Mayores, dio a conocer el enlace de la secretaría de Bienestar en el municipio de San Juan del Río, Miguel Ángel Gil Zapata.

Explicó que inicialmente serán censadas las mujeres de los pueblos indígenas, con el fin de que formen parte de este tipo de apoyos, pues se tiene programado posteriormente la universalidad de las demás integrantes de este sector.

La idea es que se logre integrar al mayor número de mujeres de entre los 60 y 64 años de edad, toda vez que este tipo de ayudas es nuevo para mejorar la calidad de vida para las integrantes de este sector poblacional.

“Va a iniciar en las zonas indígenas establecidos por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, iniciará con censos o en los centros integradores en su defecto, hay que estar al pendiente por que iniciará en octubre para este grupo vulnerable y después se va a universalizar paulatinamente durante estos años para poder llegar a todas las mujeres”.

Dijo que a partir del mes de enero se comenzará a distribuir la entrega de este tipo de tarjetas, a fin de que las mujeres puedan contar con la ayuda, ya que a partir del próximo año iniciará esta Pensión.

“Este programa es nuevo, la Pensión contempla la mitad del monto de lo que reciben los adultos mayores hoy, es decir, tres mil pesos bimestrales estarían recibiendo y lo cual beneficiaría su bienestar, como tal el exhorto a la población es que estén al pendiente de los canales oficiales de Bienestar, los únicos que van a llevar este censo es el personal de Bienestar no se haría por parte de otra dependencia”.

Por lo anterior, exhortó a las personas interesadas en obtener este tipo de beneficios, estar atenta a los canales de comunicaciones oficiales de esta dependencia federal, con el fin de que se puedan conocer los periodos de registro y sitios para este tipo de trámites.

“Si es importante no entregar papeles, ni mucho menos hacer los trámites en línea ahorita se ha estado dando mucho ese tema de los trámites en línea e información y son fraudulentos, por eso hay que estar al pendiente y solo al personal acreditado, no entregar papeles hasta que no se haga un anuncio oficial de cuándo arrancará”.