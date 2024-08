Alistan diálogos sobre la Reforma al Poder Judicial

San Juan del Río será uno de los municipios en donde se lleven a cabo los diálogos de la Reforma al Poder Judicial, con la finalidad de ampliar y despejar posibles inquietudes que hay entre la población de esta localidad.

Lo anterior lo dio a conocer el militante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Santiago Nieto Castillo, quien aseguró que en coordinación con los senadores electos por el partido guinda, Gerardo Fernández Noroña, Beatriz Robles Gutiérrez y el diputado federal electo, Ricardo Astudillo Suárez, se hablarán de algunos temas con la población, tales como; ¿Qué sistema judicial tenemos?, ¿Qué sistema judicial queremos?

Local

El sanjuanense precisó que este tipo de actividades se llevarán a cabo el domingo 11 de agosto a partir de las cuatro de la tarde, en el jardín de La Familia, en el centro de la ciudad sanjuanense, con la intención de que la población conozca acerca de dichas pretensiones que se tienen con la reforma.

Por lo anterior, académico y abogado sanjuanense, exhortó a la ciudadanía a participar en los diálogos que se tendrán este fin de semana con los representantes del partido morenista, ya que no solo en este municipio sino en otros más se estarán llevando a cabo.

“En este momento me han pedido acompañar a Ricardo Monreal para los temas de reforma judicial, me tocó estar la semana pasada ya en San Luis Potosí, me tocó estar en Huatulco, Saltillo, Culiacán, voy a venir el fin de semana a San Juan del Río y El Marqués para también participar en los de Querétaro, tenemos programado también para el 16 de mayo un foro en el teatro de la República con la Ministra Yasmín Esquivel y la idea es seguir impulsando la reforma judicial como una de las primeras asignaturas que al movimiento en su conjunto le ha dado la Dra. Claudia Sheinbaum”.

Caso Juan Alvarado Navarrete.

Por otra parte, comentó que tras el fallo emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), apoyará la iniciativa de recurrir a otras instancias competentes para hacer valer el Estado de Derecho y que se declaré la nulidad de la elección al Ayuntamiento de San Juan del Río.

“Fue son sobreseimiento respecto de un recurso de revisión que se había interpuesto originalmente, vamos a estarle dando seguimiento, lo que nos interesa en realidad es la resolución de fondo y el planteamiento que se ha hecho, tanto de la demanda original que implicaba anular casillas para poder revertir el resultado como cuando aparecen los videos, la solicitud de la declaración de nulidad de la elección, pensamos que hay elementos suficientes para que se declare la nulidad de los comicios de San Juan del Río y vamos a estar presionando al Tribunal de Querétaro para que haga su función y en su momento acudir a la Sala Regional Toluca y en su momento a la Sala Superior”, citó.