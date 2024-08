Alistan jornada para detección de cáncer de mama

Una jornada de estudios gratuitos para la detección del cáncer de mama se encuentra preparando la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), campus San Juan del Río, cuya actividad se realizará en las próximas semanas.

A decir de la encargada de Termografías Mamarias de la Facultad de Ingeniería de la máxima casa de estudios en el municipio, María Luisa Balderas Escamilla, esta jornada se realizará en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, por ello se tiene programado llevar a cabo estos estudios los días 16, 17 y 18 de octubre en la Clínica de Enfermería en Salud Integral (Ensain), para detectar posibles anomalías corporales entre las mujeres que participen.

Mencionó que el estudio no es invasivo ni hay algún tipo de contacto corporal, dado que mediante el termógrafo las mujeres son escaneadas con el dispositivo y lo único que hace éste, es detectar posibles cambios térmicos en el cuerpo humano.

“Tenemos programado realizar una jornada de termografías aquí en nuestro Ensain de la UAQ campus San Juan del Río, normalmente programamos tres días, para que las mujeres, no es exclusivo para las personas de 40 años en adelante, esto nosotros lo empezamos con que sean mayores de 18 años de edad, porque nos firman un consentimiento informado, se les realizada el estudio. Nos ha ayudado mucho porque cada vez desgraciadamente la detección de alguna anomalía, ya sea en los senos o en la parte axilar, en los ganglios ya ha sido más recurrente, esto nos ayuda a que más jóvenes se puedan hacer una detección”.

Por lo anterior, Balderas Escamilla exhortó a las mujeres a participar durante los tres días en que se llevarán a cabo los estudios gratuitos, ya que aseguró que es una forma de detectar a tiempo posibles anomalías corporales, pues, aunque no precisó el porcentaje de detecciones que se tiene de los estudios que normalmente realizan, afirmó que las mujeres que mayormente presentan anomalías son entre los 20 y 35 años de edad.

“Esta jornada se realizará en octubre, se abrirá al público en general, la clínica Ensain agendará y se dará un espacio de cada 10 minutos para preparar a las personas, las interesadas deben acudir bañadas, sin desodorante, sin crema, 24 horas al menos no haber consumido bebidas gaseosas, café, no tomar antiinflamatorios y pues el aseo propiamente es lo que se pide, es un estudio no invasivo, no va a ver ningún tipo de contacto”.

Finalmente dijo que los estudios se realizarán de las ocho de la mañana a las tres de la tarde, por lo que se espera concretar entre los tres días unos 90 estudios, a fin de que las mujeres se vean beneficiadas con detecciones a tiempo en caso de que así sea y puedan ser atendidas por médicos especialistas.