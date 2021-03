Alistan reparación en Sierra Vertientes

Será en aproximadamente dos semanas cuando se arranquen las obras para reparar la vialidad de la calle Sierra Vertientes, misma que colapsó después de que se provocara un incendio en la tubería del dren pluvial de la zona, informó el Secretario de Obras Públicas Municipales, Víctor Marín Hidalgo.

Destacó que ante la situación que se presentó con el incendio provocado de cerca de 150 metros lineales de tubería, la primera etapa de reparación se enfocó a habilitar el paso constante de una gran cantidad de sanjuanenses y que se trata del tramo que comprende la avenida Río Moctezuma.

Recordó que el incendio continuó por Sierra Vertiente y provocó el colapso de la vialidad, misma que no había sido reparada, debido a que los recursos para esta obra extraordinaria no se encontraban disponibles; no obstante señaló que fue apenas la semana pasada, cuando se notificó la liberación de los dos millones de pesos necesarios para dicha intervención.

“Lo más urgente era el paso de Río Moctezuma, el cual se rehabilitó de manera inmediata, sin peligro de colapso para el tránsito, esos recursos no estaban programados, por ello la obra no se realizó en una sola etapa, pero la semana anterior, ya se liberó el visto bueno para la ejecución de esta obra y por ello se estima que en un lapso de un mes y medio a partir de que se arranque, ya podremos culminarla”, comentó.

En ese aspecto, Marín Hidalgo detalló que las tareas a realizar serán el retiro del escombro y los restos de la tubería que se incendió, misma que se sustituirá por tubos de las mismas características, contemplando que se deben sustituir tramos que están dentro del bordo Benito Juárez, mismos que son de aproximadamente un metro 20 centímetros de diámetro, los cuales resultan costosos, pero que son necesarios para evitar el colapso de la vialidad, garantizando con ello el tránsito seguro de los sanjuanenses.