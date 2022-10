Alistan sorpresa para sanjuanenses

Luego de que durante los últimos días, se comenzó a colocar una infraestructura, la cual está celosamente cuidada en la explanada del jardín Independencia, el presidente municipal de San Juan del Río Roberto Carlos Cabrera Valencia al respecto dijo que se trata de una sorpresa para los sanjuanenses.

Sin ahondar más en el tema, el mandatario refirió que, ciertos trabajos se están haciendo en coordinación con el gobierno del Estado de Querétaro, razón por la que prefirió no anunciar nada puesto que dijo, él no es el indicado para detallar dichas acciones.

"Son algunas actividades que necesitamos para cerrar el año, ya se viene una temporada bonita para las familias. No quiero adelantarles es una sorpresa pero mejor lo dejó por ahí pendiente porque no me toca a mí anunciarlo, tiene mucho que ver (el Estado)".

Ante este hermetismo la población sanjuanense, desde la tarde de este martes, empezó a asomarse por los tubulares que salvaguardan un amplio perímetro a un costado de la columna del águila de Independencia, en donde solo se observaron algunas bolsas de plástico negras tapando los ángulos.

En este sitio, también se pudieron visualizar algunos castillos con varillas y el retiro de parte de la superficie del jardín a un lado a algunos hoyos a manera de cuadrado, y se puede para el parque estás intervenciones se llevarán por lo menos otros días más por la remoción del material.

Cabe señalar qué estas acciones podrían estar ligadas a los trabajos que ha venido manejando en el Centro Histórico el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, sin embargo, por el momento ha generado diversas pectativa entre los que por aquí transitan.