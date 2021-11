Alondra Ríos, pasión por la música y los retos 

Con grandes inspiraciones para lograr sus sueños, pero sobre todo arropada por el amor y unión familiar, Alondra Ríos Suasti, se abrió camino poco a poco en el ámbito de la música en San Juan del Río, siendo ahora la vocalista del grupo Litio, sin embargo, dijo que esto no ha sido nada fácil en dos décadas que lleva de arduo trabajo.

En entrevista para EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO, comentó que de la mano de su papá descubrió su pasión por la música, aunado a que los grupos que escuchaba de pequeña eran Los Beatles y Bee Gees, los cuales durante toda su vida los ha admirado, y que aunque tiene los conocimientos básicos de guitarra, el canto cautivó para continuar.

Reiteró que durante su carrera, siempre ha tenido el apoyo de su familia, sobre todo sus hermanos, incluso uno de ellos, Renzo Ríos Suasti, la acompaña en Litio, con el bajo y voz; desafortunadamente cuando conformaron la agrupación y querían presentarse para darse a conocer, se enfrentó a obstáculos, ya que los empresarios no querían invertir en un grupo donde la vocalista fuera mujer.

“Cuando íbamos empezando, me enfrenté con algunas personas, empresarios, restauranteros que decían: es que yo no quiero que una mujer esté cantando rock, recuerdo que así me dijeron y que querían a un hombre, al paso de los años esto cambió, ahora puedo decir que respetan la presencia femenina en San Juan”.

Ríos Suasti indicó que esto no la detuvo, y se enfocó en prepararse aún más e ir ganando terreno poco a poco, hasta llegar a la actualidad, en donde de la mano de sus 2 hijas, les aconseja que las mujeres deben ser seguras, de retos y con ganas de superarse, y esto mismo lo réplica con quienes quieren dedicarse a la música.

Detalló que actualmente los tributos que hace a artistas como Gloria Trevi y Alejandra Guzmán han tenido un repunte importante, ya que son mujeres talentosas de gran inspiración junto con Selena, a quien también le hace tributos.

La vocalista sanjuanense comentó que hay muchos proyectos con el grupo Litio, esperando que pronto vean la luz nuevos proyectos propios de la banda, en donde se hace acompañar de Jacobo Marley, en la guitarra; Martín Alvarado, en la batería; y Renzo Ríos Suasti en el bajo.