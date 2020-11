Alumna en Nacional de Biología

La dedicación y perseverancia fueron puntos clave que propiciaron que la joven sanjuanense, Valeria Lechuga González, ganara el primer lugar en la XXX Olimpiada Estatal de Biología, ahora representará a Querétaro a nivel nacional.

Con 17 años de edad, Valeria cursa el quinto semestre en la escuela de bachilleres “Salvador Allende”, plantel San Juan del Río, perteneciente a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), donde además destaca por ser presidenta de la Sociedad de Alumnos y jugadora del equipo representativo de básquetbol de dicho plantel.

Local Presentan documental en Escuela Normal unidad San Juan del Río

El pasado 4 de noviembre fue la premiación, en la que recibió el reconocimiento formal del primer lugar en la XXX Olimpiada Estatal de Biología; antes, debió pasar por un intenso proceso de preparación de seis horas diarias durante un mes, proceso que decidió llevar de forma autodidacta, tomó como base las guías que proporcionó su escuela, también estudió con el uso de libros e internet.

“Estuve esperando la convocatoria desde que iba en cuarto semestre, porque a mí me empezó a interesar mucho la biología, incluso es la materia que más me gusta (…) Se presentó una primera etapa abierta a todos los alumnos de bachillerato y me registré”.

Local Reconoce Mejía labor de policías

Todo el proceso se llevó a cabo de forma virtual, el examen fue el 19 de septiembre, constó de dos secciones, con un total de 100 preguntas, a contestarse durante dos horas y media, participaron alrededor de 200 jóvenes de distintas instituciones educativas de todo el estado.

Los resultados fueron publicados el 25 de septiembre, hubo 24 seleccionados, pero sólo 18 tomaron asesorías virtuales cada sábado durante cuatro semanas, para elegir a seis alumnos que forman parte de la selección estatal, de la cual Valeria obtuvo el primer lugar. Dijo que del 23 al 25 de noviembre se llevará a cabo la olimpiada nacional, también de manera virtual.

Local Joven escobedense destaca en concurso de poesía

Es la primera ocasión que participó en una olimpiada de biología, pero tiene la experiencia de estar en concursos de declamación en inglés y español, de matemáticas y en la olimpiada de química.

Refirió que quiere estudiar Medicina, por lo que aplicará para buscar un lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Politécnico Nacional o en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).