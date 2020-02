Alzan la voz, cientos pidieron justicia para Ingrid

Por lo menos 200 mujeres e integrantes de las colectivas Feminismo Para Todas, Ni una Menos Querétaro, Ni una Menos México y Mujeres Emergentes se manifestaron en la Plaza Constitución y marcharon por las principales calles del centro para exigir justicia en el caso de Ingrid Escamilla y cientos de casos que se registran en el país.

Diana, representante de las agrupaciones explicó que esté movimiento busca visibilizar la violencia en contra de las mujeres que inunda a México y al estado de Querétaro.

"Es para exigir justicia por Ingrid Escamilla pero también por todas, aquí en Querétaro está el caso de Marlene Fernanda que tampoco se ha clasificado como feminicidio y esperemos que se haga".

Dijo que muchos de los delitos como homicidios, a pesar de reunir las agravantes de feminicidio, son tipificados como suicidios u homicidios dolosos, además calificó como grave la intensión de eliminar del código penal el delito de feminicidio.

Con los rostros cubiertos con mascarillas negras, pintadas de rojo y golpes maquillados, las mujeres portaron mantas, cruces rosas y cartulinas con mensajes para exigir a las autoridades que volteen a ver la violencia de género y activen las alertas necesarias, algunas con antifaces de gato, para simbolizar el apoyo de sus mascotas en esta lucha.

“Nosotras decidimos portar las máscaras de gatos porque muchas veces cuando hemos sido violentadas o no podemos levantarnos por nosotras mismas, luego lo que nos hace levantarnos son nuestras mascotas y compañeros animales”.

La marcha partió pasadas las 6:30 y partió de Plaza Constitución por avenida Juárez hacia Constituyentes, se detuvo antes de llegar a Zaragoza, donde expulsaron a un par de hombres, al parecer alcoholizados, que venían dentro del contingente.

Los colores negro, verde y violeta pintaban la marcha, donde gritaban consignas que llamaban a las mujeres a cuidarse y no permitir más violencia.

A las 7:05 de la noche a las afueras del Centro Cultural Manuel Gómez Morín todas las integrantes del contingente se recostaron simulando estar muertas, por poco más de dos minutos duró el silencio en la manifestación.

Finalmente cerca de las 7:30 concluyeron la marcha en Plaza de Armas, a las afueras de Palacio de Gobierno donde continuaron con canciones y consignas como “ni una más, ni una asesinada más”, “van a volver, las balas que disparaste van a volver, las mujeres que asesinaste no morirán”, “tu ausencia, mi alma lacera”, “señor, señora, no sea indiferente se mata a las mujeres en la cara de la gente” y “mujer hermana, si te pega no te ama”.