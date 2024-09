Amarildo Bárcenas concluirá administración sin cumplir recomendación de la CNDH

Amarildo Bárcenas Reséndiz, presidente municipal de Pedro Escobedo, concluirá su administración sin cumplir la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la represión ocurrida en la comunidad de Escolásticas, en junio del año pasado, señaló la integrante del comité de acompañamiento en este caso, Teresa Roldán Soria.

Refirió que uno de los puntos recomendatorios incluidos en el documento elaborado por la CNDH es el que señala que el Gobierno Municipal de Pedro Escobedo debe de ofrecer una disculpa pública hacia las víctimas y sus familiares por los agravios cometidos en su contra. Detalló que si bien se aceptaron las recomendaciones, hasta la fecha ninguna de ellas se ha cumplido.

“Desafortunadamente, en Querétaro la justicia es lenta, o a veces no existe la justicia. Hay una recomendación de la CNDH que las diferentes autoridades que están involucradas aceptaron. Probablemente, tan lenta va la autoridad para que no les toque a ellos pedir la disculpa pública, por eso mismo no le urgió a Amarildo dar esa disculpa a pesar de la masacre tan grave que generó en la comunidad”, comentó.

Recordó que dentro de la recomendación 153VG/2024 de la CNDH, se establece que las víctimas sufrieron violaciones graves a sus derechos humanos durante los hechos ocurridos el pasado 13 de junio de 2023 en Escolásticas, donde policías municipales y estatales hicieron uso excesivo de la fuerza en contra de los pobladores de dicha comunidad de Pedro Escobedo.

En ese sentido, puntualizó que dicha recomendación fue aceptada por los gobiernos municipales de Pedro Escobedo, Huimilpan y El Marqués, así como por el Gobierno del Estado. Precisó que la única instancia que no aceptó la recomendación de la CNDH fue la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro, pese a que fue uno de los entes que tuvo mayor participación.

Dijo que los gobernantes que están por concluir su periodo al frente de los municipios heredarán esta deuda con las víctimas a las próximas administraciones, las cuales iniciarán funciones a partir del primero de octubre. En el caso de Pedro Escobedo, manifestó que el próximo alcalde será el encargado de ofrecer la disculpa pública, luego de que Amarildo Bárcenas Reséndiz ignorará la recomendación de la CNDH.

“Los que se negaron a aceptar la recomendación es la fiscalía. Los que van lentos con la disculpa pública, y ahora lo van a heredar, son los tres municipios, que serían Huimilpan, Pedro Escobedo y El Marqués, que fueron los más opresores. Ahora ya les tocará a los que van a quedar en sus lugares a llevar a cabo una disculpa pública”, apuntó.