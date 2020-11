Ambientalista recibe amenazas

Teresa Roldán Soria, presidenta de la Asociación de Ambientalistas del Centro A. C., denunció presuntas amenazas que teme sean por su activismo en favor del medio ambiente, por lo que solicitó a las autoridades estatales apoyo para garantizar su integridad y la de su familia.

Dijo que desde el 2016 es activista en Querétaro y el Bajío, durante dicho tiempo nunca recibió ningún tipo de amenaza como la suscitada el pasado viernes. Dicho activismo consiste en promover el respeto a las zonas naturales protegidas, en últimas fechas su labor ambiental se ha concentrado en sitios, como: El Tangano, El Batán y El Zapote.

“Tememos que haya sido por ese lado, que al ver nuestra insistencia en estar cuidando esa situación, pues a alguien no le gustó (…) El viernes en la mañana, yo no estaba, pero mi hijo se asomó por la ventana y vio en el techo una botella con un papel”.

En el papel se leen las amenazas dirigidas a ella y su familia, señaló que el texto hace suponer que provienen de un conocido cártel, ya que menciona a Jalisco, estado con el que no tiene ninguna relación.

Dijo que su reacción a esto no fue rápida, porque deseaba tomarse el tiempo para pensar en qué debía hacer, sin embargo, el pasado domingo hubo otra situación que incrementó su preocupación y fue un incendio en todo el derredor de su domicilio, fue cuando consideró tomar acciones y acudir a la Fiscalía General del Estado, en la sede del municipio de Corregidora, donde la denuncia quedó asentada con el Número Único de Carpeta (NUC) CI/QRO/32487/2020.

Aunado a esta denuncia, pidió a las autoridades que investiguen, pues subrayó “Nuestra labor es muy noble y no es posible que estemos ante una amenaza, el gobernador ha declarado que en Querétaro no hay ese tipo de cárteles y no queremos que en Querétaro haya amenaza para activistas o ambientalistas”.