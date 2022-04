Ambientalistas piden castigo por ecocidio

La problemática de muerte de centenares de peces en el bordo de la comunidad de Cerro Gordo, podría estar asociada a algunos agentes contaminantes que cayeron a este cuerpo de agua, mencionó Víctor Ávalos Castañeda, presidente del Concejo Ambiental de San Juan del Río, al precisar que principalmente se podría derivar de la planta tratadora, hecho ante el que pidió castigo en caso de haber responsabilidades.

Detalló que esta situación ellos ya la habían reportado desde hace más de un años, por lo que piden a las autoridades de todos los niveles de gobierno que se llegue a las últimas consecuencias, en dado caso de detectarse el daño ambiental, ya que, dijo, hay fraccionadores en esta zona que tienen a su cargo una planta tratadora, la cual no cuenta con todos los elementos para operar.

Y por lo anterior, consideran que en ese bordo hay aguas negras con defecaciones y metales pesados que se suman a quitar la oxigenación de los peces, y que precisamente de ahí emana la mortandad que se dio a conocer el domingo pasado.

Local Aparecen peces muertos en bordo de Cerro Gordo

“El problema más grande es que el fraccionamiento al tener la planta tratadora en sus manos, y no la ha entregado al municipio, no cuentan con los mecanismos ni la quieren arreglar y eso está provocando la mortandad, al saber que es agua negra, es agua con defecaciones, con metales pesados y no tiene oxígeno”.

Ávalos Castañeda recalcó que es de gran importancia que se verifique la situación ambiental de este lugar, sobre todo porque hay animales que van a pastar a esta zona.

SEDESUM

En lo que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal (Sedesum), Oscar Alcántara, refirió que de este asunto se dio parte a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con la finalidad de que se hagan los estudios pertinentes y que se aclare la situación.