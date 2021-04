Ambulantaje creció exponencialmente

El presidente del comercio del Centro Histórico de San Juan del Río A.C., Vicente Gaytán Fonseca dio a conocer que el comercio ambulante en las calles del primer cuadro de la ciudad, se salió de control y no hay un orden, situación que reprochó a las autoridades competentes por la falta de apoyo que hay para evitar más competencia desleal.

En lo que va del año el comercio ambulante creció exponencialmente un 400 por ciento, basta recorrer las diferentes calles céntricas para constatar dijo, que cada vez hay más sin ningún tipo de control o medida, incluso, la gran mayoría afirmó que frecuentemente cambian de giro.

Desde frutas y verduras, hasta sanitizantes y cubrebocas, aseguró que se ha dedicado la venta de artículos y productos por parte de los comerciantes ambulantes, por ello solicitó el apoyo de las autoridades locales para evitar más perdidas entre el comercio establecido, ya que con ello se genera una gran afectación.

“El ambulantaje ha crecido enorme, no sé qué pasa, ha crecido un 400 por ciento, bastantísimo, ya son fijos, vienen todo el día y se van, yo he buscado a las autoridades, pero o se si es porque no hay suficientes inspectores o no sé qué pasa, pero de que está creciendo el ambulantaje, está crítico, ya es diario, y eso perjudica porque además cambian de giro cada rato”.

Finalmente comentó que se solicitará una reunión con las autoridades municipales con el fin de atender dicho llamado, ya que cada vez se torna más complicada la situación del ambulantaje en el centro de la ciudad, impidiendo que los negocios establecidos mejoren sus ventas.