Amealco en la basura, un mes sin recolección

Habitantes del municipio de Amealco de Bonfil, dieron a conocer la problemática que tienen debido a la falta de recolección de basura que se ha venido registrando durante lo que va de septiembre, al mencionar que son diferentes localidades afectadas por esta situación, panorama similar al que vive el municipio de Pedro Escobedo, en donde este servicio también dejó de operar al cierre de la presente administración.

Vecinos de la comunidad de San Ildefonso Tultepec, señalaron que, desde el fin de semana de fiestas patrias, se pudieron ver los montones de basura que se concentraron cerca de la delegación, sin que nadie pudiera responder a la necesidad de limpieza.

Externaron que, la preocupación, también tiene que ver con el hecho de que, la fauna nociva como ratas y exceso de mosca se propaguen inhibiendo a que, los clientes quieran acercarse a comprar, aunado a que las lluvias arrastraron los desechos sobre las vialidades.

“Aquí el problema es que, ni siquiera nos avisan que no habrá recolección para no sacar la basura, si viera que también ya hay ratas que se acercan, ojalá que nos puedan hacer caso porque ya son mucho, ya es un mes que no tenemos recolección en todas partes”.

No hay claridad sobre el servicio. Foto: Cortesía / Comerciantes Amealco

Señalaron que anteriormente tan solo en la zona indígena de San Ildefonso pasaba dos días a la semana el camión recolector, en este caso los lunes y los jueves entre 9 y 10 de la mañana, pero ahora no se sabe con claridad qué es lo que está pasando.

Para el caso de la zona centro, están pasando por la misma situación en la que las calles se han convertido en un basurero a decir de los comerciantes, quiens dijeron que no es una vista que quieran dar a los turistas.

"Los turistas no pueden estar viendo esto en un Pueblo Mágico, ojalá que nos digan qué es lo que va a pasar o hasta cuándo el camión se va a llevar la basura o si van a hacer cambios y no estamos enterados”.

Es necesario mencionar que, en el municipio de Pedro Escobedo se está teniendo una situación similar en las comunidades, razón por la cual a través de las redes sociales de la presidencia municipal y del alcalde Amarildo Bárcenas, han reiterado lo que está aconteciendo.