Amenaza plaga cultivos de maíz

El presidente de Maiceros de San Juan del Río A.C., Felipe Ruiz Ramírez advirtió de posibles siniestros en cultivos de maíz tras la plaga de chapulín que se registra en las zonas de temporal de la localidad.

Refirió que desde hace varios meses se registró este tipo de plagas y aunque con grandes esfuerzos los productores han tratado de controlar la plaga del insecto de poco ha servido, toda vez que el 50 por ciento de las 14 mil 132 hectáreas que fueron destinadas para este grano registran plaga de chapulín.

Aseguró que desde que se identificó este insecto se notificó a las autoridades correspondientes, sin embargo, poco apoyo al respecto se ha tenido y los riesgos son mayores ya que la proliferación del insecto se ha concentrado más en los cultivos de zona temporalera.

“El problema del chapulín lo tenemos y cada vez es peor porque ya hay más, hay productores que si han hecho lo imposible para controlarlo pero de nada sirve si no tenemos apoyo y si también los compañeros no lo combaten porque de que sirve si en unos cultivos se trata de acabar y en los de al lado no hacen nada, pues vuelve a regresar”.

Advirtió que de no llevarse a cabo algún tipo de acción al respecto por parte de las instancias correspondientes, el año entrante será un grave problema para los productores dado la mayor proliferación del insecto que se tendrá.