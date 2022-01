AMOTAC prepara paro nacional

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., (AMOTAC), proyecta llevar a cabo un paro nacional con la finalidad de externar diferentes inconformidades, una de ellas, la ola de asaltos entre el transporte de carga pesada, informó el delegado de Turismo de la agrupación en el estado, Gerardo Gutiérrez Luna.

Dijo que, para ello, se tiene proyectado llevar a cabo una asamblea extraordinaria en la entidad, en la cual se definirá el día y hora para efectuar el paro nacional, toda vez que los transportistas se han visto seriamente afectados a causa de la delincuencia, así como falta de apoyo policiaco en las carreteras federales de todo el país.

El presidente de la AMOTAC, Rafael Ortiz Pacheco, dijo que será quien encabece la asamblea extraordinaria a fin de coordinar los trabajos del paro nacional previsto para febrero, a fin de evitar más actos de afectación para los integrantes de este sector.

“Este paro nacional será con dedicatoria al Gobierno Federal, en especial a la Secretaría Comunicaciones y Transporte, que no responde, que contesta, que se ha escondido con el pretexto de la pandemia, yo le llamo pretexto porque es curioso que solamente para cumplir con su trabajo no den citas, igual el cambio de la Guardia Nacional, ahora con Sedena se ha hecho viral negativamente, no sé de dónde agarran la presencia de estos uniformados”.

Dijo que en el centro de país se registra un robo de 50 camiones, situación que afecta a los empresarios del transporte de carga pesada, por ello, la decisión de llevar a cabo un paro nacional, mismo que prevé la integración de 250 delegaciones de la AMOTAC en todo el país.