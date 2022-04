Ampliarán el acceso carretero a La Llave

Para evitar incidentes trágicos como el que se registró la noche del domingo, en donde perdieron la vida tres personas al caer a la presa de la comunidad de La Llave, en San Juan del Río, el gobierno municipal busca generar acciones para poder generar infraestructura en el puente de acceso, sobre todo, al detectar que es estrecho para la circulación de autos.

Así lo dio a conocer Roberto Carlos Cabrera Valencia, presidente municipal, al lamentar la muerte de estos jóvenes oriundos de localidades como La Llave y La Valla, y mencionó que se han llevado a cabo mesas de trabajo con instancias federales para poder plantear proyectos que sea viables para esta región.

“Hay un trabajo previo en este acceso, más adelante iremos compartiendo con ustedes la información, hoy son mesas de trabajo técnicas, pero si se ha detectado desde gobiernos anteriores la necesidad de tener un acceso seguro, no solo para la La Llave, La Valla y localidades incluso de Tequisquiapan”.

Sostuvo que estos proyectos avanzan poco a poco, ya que son estratégicos, pero que a la larga generan un gran impacto entre la sociedad, sobre todo porque en este caso tienen injerencia otras localidades incluso de Tequisquiapan.

Cabrera Valencia dijo que “Hay buenas noticias, pero es paso a paso, son proyectos grandes y estoy seguro que de la mano del gobernador se harán. Lo vamos a ver en el corto y mediano plazo”.

LA MAGDALENA

El mandatario municipal informó que otro de los puntos que se tendrán que revisar durante esta administración e el puente de acceso a La Magdalena, el cual ya presenta desgaste por paso del tiempo, tiene vibraciones y es angosto para los vehículos.

“Ya tenemos el diagnóstico, sabemos de la infraestructura que requerimos para todos ellos en cuanto a las localidades, insisto, todo está en proyectos, no quiero anunciar nada que no me toque anunciar y no quiero asegurar nada que no sea aprobado”, subrayó.