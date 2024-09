Analiza UAQ posible golpe a currícula

A pesar de no tener indicios que obliguen a hacer ajustes a la currícula, a propósito de la reforma al poder judicial, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), mantiene foros de análisis con la comunidad universitaria.

De acuerdo al coordinador general del campus San Juan del Río, Javier Peña Perrusquia, en dado caso de identificar que haya posibles repercusiones negativas para la formación y futuro de los estudiantes, será el Consejo Académico el que determine posibles ajustes a los programas de estudio de los universitarios.

Local Reforma al Poder Judicial es un engaño: ABM

“Todavía no sabemos qué alcances se puedan tener porque estaba en que sí y que no, y ahorita que se dio, me imagino que ahí, por ejemplo, la Facultad como tal, tendría que buscar esa parte de poder ajustar, ajustar para que no les perjudique tanto a los jóvenes, haber de acuerdo a lo que se está presentándose en la reforma, como pueden ajustar ellos sus planes o las actividades que tienen para que no les perjudique tanto, el Consejo Académico es el que aprueba, entonces se puede hacer esa adecuación, esa remodelación, se pasa al consejo académico, si se aprueba, adelante y esto que siempre sea en pro de los alumnos”.

Jair de Jesús Chacón Pena, coordinador de la Facultad de Administración (FCA), de la UAQ campus San Juan del Río. Foto: David Valdez / El Sol de San Juan del Río

En este mismo sentido, el coordinador de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), de la UAQ sanjuanense, Jair de Jesús Chacón Pena, expresó que ante esta situación, se llevan a cabo foros de análisis con expertos nacionales e internacionales, en aras de que el cuerpo de docentes, así como universitarios, conozcan los alcances que al respecto tendrá la reforma al poder judicial, por lo que se espera que no genere un mayor impacto en la formación académica de los estudiantes.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Al día de hoy no tenemos la certeza del impacto que ello conlleva, sin embargo, mencionar que estamos organizando foros con las diferentes autoridades y dependencias, tanto de gobierno federal, estatal y buscamos también con el municipal, tenemos áreas de expertos, especialistas tanto nacionales como internacionales, donde estamos generando focus group en la cual se puedan informar nuestros estudiantes, hasta ahorita no tenemos la certeza que es lo que pueda suceder”, concluyó.